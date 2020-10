Stiri pe aceeasi tema

- Joi, cer predominant noros. Soarele rasare la ora 07:44. In zona noastra, la orele dimineții se vor resimți temperaturi scazute, insa in dupa amiaza zilei vremea se va incalzi treptat. Izolat se vor inregistra precipitații, iar vantul va avea unele intensificari. Soarele apune la ora 18:27. Temperaturile…

- In ultima saptamana, Romania a inregistrat temperaturi foarte scazute și fenomene meteo specifice iernii, dar vremea rea nu se oprește aici. Un vortex polar va pune stapanire pe Europa in acest weekend. Temperaturile vor fi foarte scazute pana la jumatatea saptamanii viitoare.

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va semnala, in urmatoarea perioada, in majoritatea regiunilor agricole din tara, iar continutul de apa va fi in limite scazute si deosebit de scazute, arata prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru…

- Temperaturile ridicate din ultima perioada sporesc riscul de secare a raurilor și lacurilor din republica. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins codul portocaliu și cel galben de seceta hidrologica pana in data de 21 septembrie.

- Seceta a provocat pierderi uriașe fermierilor din sudul țarii. Producțiile sunt mai mici chiar și cu peste 50% fața de anul trecut, iar oamenii se tem ca nu iși vor recupera nici investițiile. In plus, lipsa precipitațiilor risca sa compromita și culturile de toamna.In județul Olt, producția…

- CARAS-SEVERIN – Prefectul acuza Directia Agricola pentru faptul ca, desi stia ca se pot cere bani pentru culturile afectate de seceta, nu a informat pe nimeni, asteptand doar ca oamenii sa depuna cereri. Chiar daca au existat culturi afectate de seceta, din fericire acestea au fost salvate de revenirea…

- Peste 85% din suprafata cultivata a judetului Galati, de peste 270.000 de hectare, este afectata de seceta pedologica extrema, au anuntat, miercuri, reprezentantii Directiei Agricole si Dezvoltarii Rurale. Potrivit sursei citate, la culturile agricole infiintate in toamna anului trecut pe aproximativ…