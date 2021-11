Stiri pe aceeasi tema

- Bunurile de consum reprezinta sectorul cel mai putin afectat de criza pandemica, iar trei din patru clienti au ramas fideli brandului preferat, se arata intr-un studiu realizat de Reveal Marketing Research, remis, joi, AGERPRES. Studiul Reveal Marketing Research a analizat comportamentul consumatorilor…

- Președintele Partidului Ecologist Roman (PER), Danuț Pop cere cer interzicerea vanzarii terenurilor agricole din extravilan catre straini, in contextul crizei alimentelor și a apei. Prin intermediul unui comunicat de presa el susține ca ”Asigurarea securitații alimentare și a suveranitații…

- Transautogaz a anunțat despre sistarea activitații pentru trei stații de alimentare cu gaz din țara. „Compania a fost nevoita sa sisteze temporar activitatea a trei stații de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate”, arata postarea publicata pe pagina Transautogaz.

- Guvernul a publicat procesul-verbal al Comisiei pentru Situații Excepționale din 13 octombrie, ședința la care s-a decis instituirea starii de alerta in sectorul energetic. Astfel, instituțiile statului ar urma sa ia masuri concrete pentru a preveni o eventuala declanșare a unei situații de urgența…

- Comisia pentru Situații Excepționale s-a intrunit astazi in ședința pentru a discuta criza din sectorul energetic, in special in privința prețului la gazele naturale, care inca se negociaza cu concernul rus, Gazprom. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale face declarații pentru presa, dupa…

- Sambata, la benzinariile din Marea Britanie s-au format cozi lungi de mașini din cauza raționalizarii vanzarii de combustibili. Regatul Unit se confrunta cu o criza fara precedent a șoferilor de camioane care transporta benzina și motorina. Motorina și benzina se vand acum „cu rația”. Unele pompe chiar…

- Criza in sectorul construcțiilor din Marea Britanie. Companiile din domeniu sunt nevoite sa-si incetineasca sau chiar sa-si stopeze activitatea din cauza creșterii prețurilor materiei prime cu 20%.

- Criza mondiala de semiconductori continua, iar Dacia o resimte la randul ei. Dupa ce a oprit producția la uzina de la Mioveni in februarie, martie, aprilie și iulie, constructorul roman se vede nevoit sa suspende din nou activitatea fabricii timp de 5 zile. "Lipsa componentelor electronice continua…