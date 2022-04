Stiri pe aceeasi tema

- Liberty Galați, principalul producator integrat de oțel din Romania, a anunțat un nivel-record de producție anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent, in timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de cand a fost pus in funcțiune, in 1978.

- Combinatul din Targu Mureș si-ar putea relua activitatea Foto: Arhiva. Principalul producator de fertilizanți pentru agricultura din România, combinatul din Târgu Mureș, anunța ca si-ar putea relua activitatea, întrerupta în decembrie odata cu lansarea pachetului…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a amenințat cu controale benzinariile care au majorat nejustificat prețul, spunand ca este vorba de speculații, care trebuie pedepsite. „Nu exista absolut niciun motiv ca maine benzina sa ajunga la 11 lei, dar exista motive maine, și am discutat și cu primul-ministru,…

- Prețul carburanților a depașit in ultimele zile pragul de 8 lei pe litru și atinge un nou record. Un record pentru piata din Romania. In acest context, subiectul inghetarii pretului la carburanti nu a fost discutat in coalitia de guvernare, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- UPDATE 26 ianuarie: 34.255 cazuri COVID și 94 decese in Romania, in ultimele 24 de ore. Cifre record in pandemia din 2022 Au fost inregistrate 34.255 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 26 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, marți erau 19.685…

