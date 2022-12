Stiri pe aceeasi tema

- Fermele eoliene din Marea Britanie au generat anul acesta o cantitate record de electricitate, datorita vremii cu vant si a sporirii numarului de turbine, ceea ce a atenuat impactul cresterii preturilor la gazele naturale, transmite Bloomberg. Energia eoliana va fi un factor critic al modului in care…

- Exporturile de ceasuri elvetiene au atins in noiembrie un nivel ridicat record, majorarea cererii in SUA si Qatar compensand declinul din China, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Unele supermarketuri din Marea Britanie raționalizeaza vanzarile de oua dupa ce fermierii locali au redus sau au oprit producția din cauza creșterii costurilor - o situație agravata de focarul de gripa aviara.

- Grupul auto german Mercedes-Benz Group AG a decis sa faca un pariu important pe proiectele de parcuri de centrale eoliene, in ideea de a putea sa isi deruleze operatiunile fara intrerupere in contextul in care Europa se confrunta cu o criza energetica, transmite Bloomberg. Fii la curent cu…

- Constructorul francez de automobile prezinta noul 408 First Edition. Acesta va fi produs intr-un numar limitat de exemplare, in funcție de piața, și va putea fi comandat numai online. Spre exemplu, in Marea Britanie vor ajunge 50 de unitați, iar in Polonia 300 de exemplare. Noul Peugeot 408 First Edition…

- ”Facem planuri pentru toate eventualitatile si publicul ar trebui sa fie increzator ca avem o aprovizionare foarte puternica si diversificata si ca am facut toti pasii pentru a ne asigura nevoile in aceasta iarna”, a spus Stuart pentru Sky News. Intrebat daca oamenii ar trebui sa foloseasca mai putina…

- Lumea a privit ingrozita saptamana trecuta, cand prabușirea pieței din Marea Britanie a determinat Banca Angliei sa-și inverseze planurile de inasprire cantitativa cu o intervenție spectaculoasa pe piața dolarilor pentru a salva sistemul de pensii al națiunii, scrie Bloomberg.

- Rusia ar putea recolta in acest an o cantitate record de 100 de milioane de tone de grau, potrivit firmei de consultanta SovEcon, insa graul se acumuleaza in silozurile locale deoarece Rusia are probleme in a exporta mari cantitati de cereale, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.