Stiri pe aceeasi tema

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, dupa cum arata primele estimari realizate la aceste culturi, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros."In ceea ce priveste…

- Productia de cereale a depasit, pana la aceasta data, 15 milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a adaugat ca " ministerul si ministrul nu au niciun merit…

- Producția record de floarea soarelui pleaca catre export: „recoltam mult, dar nu avem unde procesa, vindem ieftin la straini” Producția record de floarea soarelui pleaca catre export: „recoltam mult, dar nu avem unde procesa, vindem ieftin la straini” Degeaba recoltam mult. Motivele pentru care fermierii…

- Cu toate ca anul acesta am avut o producție record de floarea soarelui, prețul uleiului este tot mai scump. Acest lucru se intampla din cauza faptului ca exportam mai mult de jumatate din recolta, iar noi cumparam ulei foarte scump din afara țarii. Avem in acest an o productie estimata de floarea soarelui…

- Productie de grau in acest an in țara este de peste 11,33 milioane de tone, fiind cea mai mare recolta de la aderarea tarii la Uniunea Europeana, au anuntat, astazi, reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Potrivit acelorasi surse, judetul Satu Mare a obținut o producție…

- Romania obtine in acest an o productie de grau de peste 11,33 milioane de tone, fiind cea mai mare recolta de la aderarea tarii la Uniunea Europeana, au anuntat, miercuri, reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pana la data de 16 august 2020 a fost recoltata 98,54% din…

- Producția de floarea soarelui inregstreaza un record in acest an, ajungand la un total de 3,3 milioane de tone, cu 1,22 de milioane de tone mai mare fața de 2020. Aceasta cantitate reprezinta 34% din porducția...

- Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii…