Producție bună de grâu, în Timiș. Media la hectar, peste cea din 2021 In ciuda condițiilor climatice dificile din acest an, in județul Timiș a fost obținuta o producție medie de grau de 5.900 kg la ha, de pe cele 136.500 de ha recoltate, in creștere cu cateva sute de kilograme fața de anul 2021, cand era inregistrat un nivel de 5.530 kg/ha. Din pacate, la culturile semanate in primavera, seceta a afectat serios recolta. Mai trebuie menționat și faptul ca au fost fermieri care au raportat chiar și 7-8 tone de grau la hectar. ”In primul rand, fermierii au știut sa aplice la timp tehnologiile și tratamentele corecte de cultura. Au fost și ploile care au venit și au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

