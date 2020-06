Producția totală a Dacia și Ford a scăzut cu 30% în primele cinci luni ​Producția auto din România a scazut cu 30% între ianuarie și mai dupa ce fabricile au fost închise mai mult de o luna din cauza crizei Covid-19. În luna mai producția s-a apropiat de 30.000 de mașini, aproape la fel cât a fost în martie și aprilie la un loc. Duster a fost modelul cu cele mai mari cifre de producție, arata datele ACAROM.



În luna mai 2020, au fost produse în România un numar de 29.353 autoturisme, o scadere de 38% fața de mai 2019 respectiv 47.898 unitați. Dintre acestea 20.295 unitați au fost produse în uzina DACIA… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut, in mai 2020, cu peste 45% fata de mai 2019. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in mai 2020 cu -45.01% fata de mai 2019, atingand un volum de 7.155 unitati. Astfel, pe primele cinci luni din 2020, numarul autoturismelor noi…

- În perioada martie - aprilie au fost produse în România un numar de 32.033 autoturisme, o scadere de 63% fața de perioada similara din 2019. Din 19 martie și pâna pe 4 mai uzinele nu au produs mașini, din cauza pandemiei. În cele doua luni din 2019 fusesera produse 86.000…

- Producția de autoturisme in Romania s-a prabușit in lunile martie-aprilie. Scadere de peste 60%. In perioada martie-aprile 2020, au fost produse in Romania un numar de 32.033 autoturisme, o scadere de -62.82% fata de mart-apr 2019 respectiv 86.152 unitati. Dintre acestea 18.448 unitati au fost produse…

- ACAROM: inmatriculari de autoturisme in Romania au scazut la jumatate in aprilie 2020, fața de 2019. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in aprilie 2020 cu -50.28% fata de aprilie 2019, atingand un volum de 4.321 unitati. Astfel, pe primele patru luni din 2020, numarul autoturismelor…

- Din 19 martie 2020, producția fabricii Dacia din Romania a fost oprita. Salariații, trimiși in șomaj parțial, primeau 85% din salariul net. „Producția va reporni treptat, pe baza de voluntariat” incepand din 21 aprilie și va crește pana pe 4 mai, cand totalul celor 15.000 de salariați se va intoarce…

- Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata statistica publicata de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Din totalul celor 48.038 de autoturisme produse la nivel national,…

- Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, releva statistica publicata de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Conform datelor centralizate, din totalul celor…

- Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, releva statistica publicata de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) noteaza Agerpres. Conform datelor centralizate, din totalul…