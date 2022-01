Producția OMV Petrom în ultimul trimestru din 2021: Mai mult petrol, mai puține gaze naturale Grupul austriac OMV a anuntat ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, grupul profitand din plin de cresterea pretului la petrol si gaze naturale astfel ca marja de rafinare s-a imbunatatit semnificativ,. In perioada octombrie-decembrie 2021, productia de hidrocarburi a OMV a crescut pana la 491.000 barili echivalent petrol pe zi, de la 470.000 barili echivalent petrol pe zi in trimestrul al treilea. De asemenea, au crescut semnificativ vanzarile de gaze naturale ale grupului OMV pana la 52,94 Twh, de la 39,96 Twh. In schimb,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, grupul profitand din plin de cresterea pretului la petrol si gaze naturale astfel ca marja de rafinare s-a imbunatatit semnificativ, a informat actionarul…

- Marii furnizori mondiali de petrol vor crește producția, incepand cu luna februarie 2022. Decizia a fost luata la reuniunea grupului OPEC+. Din acest grup fac parte țarile membre OPEC precum și alți mari producatori de petrol, inclusiv Rusia. Cei 23 de membri OPEC+ au decis majorarea producției intr-o…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,8 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,66%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 43%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 223,629…

- Nuclearelectrica a semnat cu societatea Enel Energie un contract de vanzare energie electrica angro, in valoare de 902,223 milioane lei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. Contractul a fost incheiat pe Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica – modalitatea…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare a avansat cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro), anunța BVB. Luna…

- In timp ce efectivele de bovine sunt in scadere, Romania importa tot mai multe lapte materia prima pentru procesare. In luna octombrie, importurile au fost mai mari cu 24,6% (2.734 tone), fața de luna corespunzatoare din anul precedent, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). In…

- Producatorul national de gaze Romgaz a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit de 1,156 miliarde de lei, in crestere cu 22,7% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care productia de gaze a fost mai mare cu 15,9%, potrivit raportului transmis, vineri, Bursei de Valori…

- Profitul producatorului national de gaze Romgaz a crescut cu 22,7%, in primele noua luni ale acestui an, pana la 1,156 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari a productiei de gaze cu 15,9%, potrivit raportului companiei transmis la Bursa de Valori Bucuresti.…