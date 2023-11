Stiri pe aceeasi tema

- Producția de mac din Afganistan, principalul furnizor mondial, a scazut dramatic dupa interzicerea cultivarii acestei plante din 2022, de catre administrația talibana, arata un raport al ONU, citat de Reuters.

- ”Resursele de energie totale disponibile in anul 2022 au inregistrat o scadere fata de cele din anul precedent, cumuland 42,5 milioane tone echivalent petrol (tep), aceasta evolutie fiind cauzata de scaderea productiei de energie primara. Scaderi mai importante ale resurselor s-au inregistrat la cocsul…

- A scazut numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale, in primele 9 luni ale anului. Situația pe regiuni Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania a scazut, in primele noua luni, cu 23,5% fata de perioada similara a anului trecut. Astfel,…

- Specialiștii din industria alimentara avertizeaza ca prețurile carnii de porc se vor menține in creștere, anticipand o creștere suplimentara cu cel puțin 10 procente și asta in condițiile in care consumului de carne de porc a scazut. E vorba nu doar de Romania, ci și de alte țari europene. Producția…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit…

- Romania a importat, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 956.900 tone echivalent petrol (tep), cu 26,4% (-342.700 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Primele șapte luni ale anului in curs au continuat tendința de restrangere a producției industriale in Romania.In același timp, consumul de energie electrica a scazut semnificativ in aceeași perioada, prin raportarea la primele șapte luni ale anului trecut.Deși aceste evoluții pot fi…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in luna august, revenind la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, chiar daca preturile la orez au explodat dupa restrictiile la export anuntate de India, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),…