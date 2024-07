Producția mondială de bere în scădere, deși e supraofertă de hamei Productia mondiala de bere a scazut anul trecut cu aproape 1,7 miliarde litri, pana la 188 miliarde litri, un declin anual de 0,9%, a anuntat, astazi, cel mai mare trader mondial de hamei, firma germana BarthHaas. „Dupa ce am inregistrat o usoara crestere a producției de bere in 2022, in pofida unor conditii adverse, ne […] The post Producția mondiala de bere in scadere, deși e supraoferta de hamei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

