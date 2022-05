Producția medie la hectar la principalele culturi se va reduce cu până la 15% Producția medie la hectar la principalele culturi ar putea inregistra in acest an o reducere intre 10% și 15% din cauza secetei cu care se confrunta Romania inca de la inceputul acestui an, potrivit estimarilor Asociației Fermierilor din Romania (AFR). „Prognoza europeana pentru producțiile agricole in acest an nu este una buna pentru Romania. Experții de la Bruxelles estimeaza acum scaderi de pana la 15% ale randamentelor la hectar, ceea ce pune mari probleme fermierilor. Recunoaștem ca am avut un an agricol anterior bun, dar nu excepțional, așa ca nimeni nu poate spune ca și-a revenit financiar… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

