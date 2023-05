Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie au fost construite 33.879 de mașini in Romania, potrivit celor mai noi date oferite de ACAROM. Asta se traduce printr-o scadere de 15.26% fața de aprilie 2022, atunci cand au fost produse 39.982 de automobile in țara noastra. Dintre toate mașinile construite in aprilie, 22.080 de unitați…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, care include si dividendele, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, potrivit unui comunicat al Bursei de la Bucuresti.Potrivit sursei citate, se observa astfel o temperare…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…

- ”In perioada 1.I – 28.II.2023, comparativ cu perioada 1.I – 28.II.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 5%, din cauza scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-12,3%) si industriei prelucratoare (-3,9%). Industria extractiva…

- Productia totala de cereale boabe pentru consum si samanta a fost de 19,18 milioane de tone in anul agricol 2022, arata datele de la Ministerul Agriculturii transmise la solicitarea Ziarului Financiar, scrie Mediafax.Datele sunt operative provizorii si au fost colectate din teren de directiile pentru…

- ”In luna ianuarie 2023, productia industriala a crescut fata de luna decembrie 2022, atat ca serie bruta (+3,5%), cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate (+2%). Fata de luna ianuarie 2022, productia industriala a fost mai mica cu 5,4% ca serie bruta si cu…

- ”In perioada 1.I – 31.XII.2022, comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.2021, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 1,8%, ca efect al scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-9,4%), industriei extractive (-2,8%) si industriei prelucratoare…

- Productia de carne de porc a Romaniei s-a diminuat anul trecut cu aproape 11%, de la 383.485 tone carcasa in 2021, la 341.964 tone in 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica date publicitații și preluate de Agerpres. In luna decembrie 2022 s-a inregistrat o productie de 68.497 tone…