Producţia industrială, în scădere în primele 8 luni cu 13,7% Productia industriala a scazut in primele opt luni ale anului atat ca serie bruta, cu 13,7%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 14,2%, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).



In luna august 2020, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 10,5% ca serie bruta si a crescut cu 3,9% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate.



Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut in primele opt luni ale anului atat ca serie bruta, cu 13,7%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 14,2%, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- In luna august volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 1,2%, catși ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,6%, anunța INS, potrivit…

- ​​Activitațile aducatoare de bani rapizi (sau risipitoare de ei, depinde din ce unghi privești) se recupereaza cel mai rapid, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistica, odata cu publicarea comunicatului privind serviciile de piața prestate populației. Urmeaza activitațile…

- Producția industriala a Romaniei a scazut cu doua cifre, in primele șapte luni, pe fondul crizei pandemice. Comenzile noi din industrie au scazut cu 12,7% Productia industriala a Romaniei s-a diminuat cu doua cifre atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in primele sapte luni ale anului comparativ…

- Productia industriala a scazut cu 14,9% ca serie bruta, in primele sapte luni ale anului, si cu 15,7% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de aceeasi perioada din 2019, a anuntat luni Institutul National de Statistica (INS). "In luna iulie 2020,…

- " In luna iulie 2020, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 8% ca serie bruta si cu 3,3% serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut atat ca serie bruta cu 6,5%, cat si…

- Productia industriala a Romaniei s-a diminuat cu doua cifre atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in primele sapte luni ale anului comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul 1 ianuarie…

- Productia industriala din Romania a inregistrat scaderi, in primele sase luni ale anului, de peste 16% fata de aceeasi perioada din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in principal ca urmare a rezultatelor negative din industria prelucratoare, industria extractiva si productia si…