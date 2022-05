Producția industrială în România, suferință continuă. A scăzut sub nivelul înregistrat înaintea pandemiei Producția industriala din Romania, cea care ar trebui sa susțina o dezvoltare economica sanatoasa, nu reușește sa produca un reviriment. In ciuda declarațiilor și promisiunilor de la nivel politic, legate reindustrializarea Romaniei și sprijinirea firmelor romanești, producția industriala se afla la un nivel sub cel de la inceputul lui 2020. Asta in condițiile in care și inainte de pandemie producția industriala autohtona se afla de ani buni pe o tendința descrescatoare. Recul in primul trimestru Romania a fost in martie 2022 una din cele șase țari din blocul comunitar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

