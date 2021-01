Productia industriala a scazut cu peste 10% in anul 2020 fata de anul precedent

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu peste 10%, in primele 11 luni ale anului trecut Productia industriala din Romania a scazut cu 10,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce, pe serie ajustata, declinul a fost de 10,5%, arata datele…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 10,2%, din cauza scaderilor inregistrate de cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-11,3%), industria extractiva (-10,5%) si productia…

- În primele 11 luni din anul trecut, productia industriala realizata în România a fost mai mica cu 10,2% , din cauza scaderilor înregistrate de cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-11,3%), industria extractiva (-10,5%) și productia si furnizarea de energie…

- Productia industriala a Romaniei a coborat cu 11%, la zece luni. Industria prelucratoare și cea extractiva au consemnat cele mai mari scaderi Productia industriala (serie bruta) a Romaniei a coborat, in primele zece luni ale anului, cu 11%, fata de aceeasi perioada din 2019, respectiv cu 11,5% ca serie…

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 11%, din cauza scaderilor inregistrate de cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-12%), industria extractiva (-10,5%) si productia…

- Productia industriala a scazut cu 11% ca serie bruta in primele zece luni ale anului si cu 11,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a publicat un mesaj pe Facebook, dupa publicarea datelor INS, in care se arata optimist si evidentiaza cresterea sectorului industrial. "Vești foarte bune din economie!Septembrie - Cinci luni de dinamica pozitiva pentru industrie. INS a publicat…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 12,1%, din cauza scaderilor inregistrate in industria prelucratoare (-13,4%), industria extractiva (-10,7%) si productia si furnizarea de energie…