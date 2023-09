Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de gaze au scazut cu 34,7%, in primele sase luni din 2023. Productia a crescut cu 6,3%Romania a importat, in primele sase luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 696.200 tone echivalent petrol (tep), cu 34,7% (-369.600 tep) mai mica fata de cea din perioada similara…

- Productia industriala pe serie bruta s-a redus cu 4,8% in primele sase luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Se pare ca o posibila cauza ar fi scaderilor productiei si a furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat cu 11,2%. De asemenea, a…

- ”In perioada 1.I – 30.VI.2023, comparativ cu perioada 1.I – 30.VI.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,8%, ca urmare a scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,2%) si industriei prelucratoare (-4,2%). Industria extractiva…

- INS: Productia de carbune a scazut cu 9,4% in primele cinci luni din 2023;importurile s-au redus cu 59,6%Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele cinci luni ale acestui an, 1,08 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 9,4% (112.000 tep) mai mica fata de cea din perioada similara…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- ”In perioada 1.I – 31.V.2023, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,7%, din cauza scaderilor inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,6%) si industria prelucratoare (-3,9%). Industria…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele patru luni ale acestui an, 862.600 tone echivalent petrol, fiind cu 8,2% (76.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de S

- Romania a importat, in primele patru luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 436.500 tone echivalent petrol (tep), cu 45,6% (365.200 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut.