- Varsta medie a femeilor din Uniunea Europeana care au devenit pentru prima data mame a crescut gradual in ultimii ani si s-a situat la 29,4 de ani in 2019. Cele mai scazute varste au fost inregistrate in Bulgaria (26,3 ani) si Romania (26,9 ani), arata datele publicate miercuri de Oficiul European…

- O persoana din Uniunea Europeana a produs, in medie, o cantitate de 502 kilograme de deseuri municipale in 2019, cele mai bune performante la acest capitol fiind inregistrate de Romania, cu 280 kilograme de deseuri municipale/locuitor, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica…

- In noiembrie, productia industriala a crescut cu 2,6- in zona euro si cu 2,3- in Uniunea Europeana. Cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale in decembrie au fost inregistrate in Danemarca (2,4-), Portugalia (1,8-), Estonia si Luxemburg (ambele cu 1,6-) si Romania (0,9-), cel mai sever…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut in decembrie cu 1,4%, comparativ cu luna precedenta, in timp ce in zona euro avansul a fost de 2%, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In 2020, volumul comertului cu amanuntul a scazut…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,8% in zona euro si cu 0,9% in Uniunea Europeana in decembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Irlanda, Lituania, Danemarca si Romania au raportat cel mai semnificativ avans in randul celor 27 de state membre UE, arata datele publicate…

- Productia industriala in Uniunea Europeana si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna noiembrie, insa in Romania a scazut atat comparativ cu luna octombrie cat si comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 75,6 miliarde de euro (2,2% din PIB) in trimestrul trei din 2020, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franta (11,4 miliarde de euro), Romania (3,9 miliarde de euro) si Belgia (2,6 miliarde de euro), arata…

- Cele mai ridicate rate ale absentelor de la munca in trimestrul trei din 2020, inregistrate in randul statelor membre ale Uniunii Europene pentru care exista date disponibile, sunt in Suedia (16,1%), Franta (14,4%) si Austria (12,6%), iar cele mai scazute in Malta (1,5%), Bulgaria (1,9%) si Romania…