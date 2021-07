Producţia industrială a crescut cu 16,9% în primele cinci luni ale anului Productia industriala a crescut cu 16,9% ca serie bruta si cu 17,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate in primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat remis marti AGERPRES de Institutul National de Statistica (INS). Fenomenul a fost sustinut de cresterile inregistrate de industria prelucratoare (19,2%) si de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (12,1%). Industria extractiva a scazut cu 3,8%. Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

