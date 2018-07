Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul coplații introdusa de Ministerul Sanatații in spitale se dovedește a fi un adevarat eșec. La 5 ani distanța de la implementarea acestui sistem, el este nefuncțional. Managerii unitaților medicale din Ialomița explica faptul ca banii stranși prin coplata sunt foarte puțini, pentru ca mulți dintre…

- SC Termo Calor SA revine cu precizarea ca, inainte de a lua o decizie in ceea ce priveste procedura de debransare, clientii trebuie sa cunoasca avantajele pe care le prezinta sistemul centralizat de termoficare, fiind cel mai sigur, ecologic si ieftin sistem de incalzire. Costul incalzirii este redus…

- GRAV…Examenul de titularizare a scos si anul acesta in evidenta faptul ca profesorii care se afla la inceput de drum pot fi mai bine pregatiti si mai valorosi decat cei care au zeci de ani vechime in sistemul de invatamant. Au fost scoase la iveala din nou cazuri rusinoase, ale unor cadre didactice…

- In data de 30.06.2018, jandarmii calarașeni au salvat o viața, datorita unui apel primit in Sistemul național unic pentru apeluri de urgența – 112. Azi, 30.06.2018, la ora 11.21 un cetațean aflat la localul Rivers, pe malul Dunarii, a apelat sistemul 112 pentru a anunța ca o femeie a intrat in apa și…

- V. Stoica Consiliul Județean Prahova va promova un proiect mai puțin obișnuit in Romania in legatura cu eliminarea deșeurilor, dar și cu producerea de energie termica pentru populație. Administrația județeana va pregati proiectul – finanțat din fonduri externe – destinat folosirii energiei din deșeurile…

- Tema este importanta pentru ca avem o certitudine: in perimetrul romanesc din Marea Neagra exista zacaminte de gaze naturale. Pe langa aceasta certitudine, avem și o serie de teme de dezbatere sensibile, precum nivelul investițiilor necesar exploatarii resurselor energetice din Marea Neagra, beneficiile…

- CHIȘINAU, 4 mai — Sputnik. Revista americana The Drive a analizat caracteristicile tehnice ale avionului de lupta lupta rusesc Sukhoi Su-57 de generația a 5-a și a înșiruit o lista cu avantajele sale. Astfel, autorii articolului evidențiaza "o abordare echilibrata" în…

- Sistemul de irigatii este la pamant si, desi sunt la dispozitia statului roman un milliard de euro pentru irigatii, cei care dirijeaza Ministerul Agriculturii nu misca un deget sa atraga aceste fonduri. Desi ministrul Petre Daea cam asta promitea la preluarea mandatului! ReportajVideo