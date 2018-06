Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Columbia au confiscat 14 replici ale tricourilor selectionatei nationale de fotbal, participanta la Cupa Mondiala 2018, si care erau impregnate cu cinci kilograme de cocaina, scrie agerpres.ro.

- Numarul refugiatilor si deplasatilor pe plan intern din cauza conflictelor din lume a atins in 2017 un nou nivel-record – al cincilea an consecutiv – de 68,5 milioane de oameni, dintre care aproximativ jumatate sunt copii, a anuntat marti ONU, relateaza AFP. Criza din Republica Democratica Congo (RDC),…

- Criza din Republica Democratica Congo, razboiul din Sudanul de Sud si fuga a sute de mii de refugiati rohingya in Bangladesh din Myanmar au propulsat stramutarile fortate la niveluri record in 2017, potrivit raportului anual al Biroul Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR). Conform…

- Poliția din India a declarat ca a reușit sa extraga cu succes 106 capsule de cocaina din stomacul unei femei care incearca sa introduca droguri in țara. Straina in varsta de 25 de ani a fost arestata pe aeroportul internațional din Delhi pe 14 mai, dupa ce poliția a primit un indiciu.…

- Opt militari din Batalionului 30 Protectia Fortei „Vulturii Carpatilor” din Campulung Muscel au fost raniti luni dimineata in Afganistan, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana, a informat Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat de presa.(CITEȘTE…

- Ministerul spaniol de Interne a anuntat ieri ca a confiscat 8,7 tone de cocaina de provenienta Columbia, prezentata drept cea mai mare captura din istoria narcotraficului din Spania. Drogurile au fost descoperite zilele trecute in portul Algesiras (sudul tarii), cel putin cinci persoane fiind arestate…

- Gestul unui barbat a produs indignare in intreaga lume. Tanarul din Marea Britanie a postat pe contul sau de socializare un videoclip in care apare la mormantul lui Pablo Escobar, din Itagui, Columbia.