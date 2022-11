Producția din fotovoltaice și eoliene s-a prăbușit. România crește importurile Luna trecuta, producția de energie din surse regenerabile, eoliana și fotovoltaica, a insumat doar 12% din cantitatea totala de energie din sistem. Pe de alta parte, in aceeași perioada, și consumul a inregistrat o prabușire accentuata, pe fondul falimentelor in lanț ale intreprinderilor. Ieri, importul de energie ajunsese insa la peste 1.000 de MWh, in […] The post Producția din fotovoltaice și eoliene s-a prabușit. Romania crește importurile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

