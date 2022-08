Stiri pe aceeasi tema

- Productia de vin a Frantei este asteptata sa isi revina in acest an, dupa ce in 2021 a fost afectata de inghet, insa agravarea secetei ar putea limita volumele, a anuntat marti Ministerul francez al Agriculturii, informeaza Reuters. Conform primelor estimari pentru 2022, productia de vin a Frantei ar…

- Valurile de canicula si seceta care au parjolit Franta in ultimele saptamani au creat si un castigator involuntar - producatorii de sare de mare din regiunea Guerande, din nord-vestul Frantei, scrie Reuters.

- Europa se confrunta cu seceta extrema, iar in Romania, Ministerul Agriculturii a anuntat un program de 1,5 miliarde euro pentru extinderea suprafetelor irigate pana in 2027. Nivelul actual al suprafetelor irigate este, insa, cu mult sub cel din 1990, spune Claudiu Cazacu, consulting strategist in cadrul…

- Seceta din Italia amenința producția de ulei de masline, orez risotto și sos de roșii. In timp ce Europa este pe cale sa fie lovita de un val de caldura intensa, Italia sufera deja de cateva saptamani de o seceta fara precedent. O mare parte din nordul Italiei se confrunta de cateva zile cu o […] The…

- Consiliul Politic National al Partidului Social Democrat a votat, miercuri, in sedinta, pentru nominalizarea lui Petre Daea in functia de ministru al Agriculturii, au precizat pentru AGERPRES surse politice.

- Comisia Europeana si-a revizuit vineri estimarile cu privire la productia de grau a blocului comunitar in sezonul 2022/2023, transmite Reuters. Fara a oferi alte detalii, Executivul comunitar a informat ca a decis sa isi revizuiasca in jos estimarile privind productia de grau in mai multe tari, inclusiv…

- In ciuda tuturor eforturilor facute pentru a majora exporturile de cereale ale Ucrainei, acestea se mențin la un nivel scazut. In primele 22 de zile ale lunii iunie, livrarile se ridicau la 1,11 milioane de tone de cereale, cu 44% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, potrivit Reuters,…