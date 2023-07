Stiri pe aceeasi tema

- Productia de energie electrica fotovoltaica este estimata pentru acest an la 130.000 tep (tone echivalent petrol). Prognoza echilibrului energetic realizata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza arata ca in perioada 2024-2026, energia electrica produsa prin sisteme fotovoltaice va inregistra…

- Productia de gaze naturale este estimata sa creasca cu un ritm mediu anual de 3,6%, in perioada 2023-2026, dupa o scadere de 1,1% (la 7,343 milioane tep) in 2022, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

- Productia de gaze naturale este estimata sa creasca cu un ritm mediu anual de 3,6%, in perioada 2023-2026, dupa o scadere de 1,1% (la 7,343 milioane tep) in 2022, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.In ultima Prognoza a echilibrului energetic, CNSP preconizeaza pentru…

- Romania a produs, in primele patru luni din 2023, o cantitate de titei de 940.000 tone echivalent petrol (tep), cu 33.500 tep (-3,4%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au…

- Banca Mondiala nu si-a modificat estimarile referitoare la ritmul de crestere care ar urma sa fie inregistrat in acest an de economia Romaniei, dar si le-a revizuit usor in scadere pe cele referitoare la anul urmator, conform celei mai recente editii a raportului “Perspective Economice Globale” (Global…

- Guvernul se joaca din nou cu facturile romanilor. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, anunta o posibila reducere a preturilor finale plafonate. Scaderea plafoanelor ar insemna mai multi bani din partea statului catre furnizori, insa, facturi mai mici pentru populatie. De exemplu, in prezent, exista…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 7,4%, de la 8%, estimarea de inflatie pentru finalul acestui an, pe fondul unei reduceri mai ample decat s-a prevazut a cotatiilor internationale pentru petrol si pentru bunurile energetice."Reducerea mai ampla a cotatiilor internationale…

- Piata muncii va urma o traiectorie pozitiva pe termen mediu, oferind perspective destul de bune pentru toate categoriile salariale, se arata in Prognoza pe termen mediu 2023-2026, varianta de primavara, potrivit Agerpres.