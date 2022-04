Stiri pe aceeasi tema

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, informeaza Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Cei mai mari doi furnziori de neon din Ucraina, care produc jumatate din rezerva mondiala de neon, un material cheie in procesul de fabricare a cipurilor, și-au oprit operațiunile din cauza instensificarii atacurilor Moscovei asupra țarii vecine, ceea ce va ridica și mai mult prețurile și va agrava…

- Prețul petrolului a scazut cu peste 17% miercuri, dupa ce Emiratele Arabe Unite au declarat ca vor sprijini creșterea producției pe o piața aflata in dezordine din cauza intreruperilor de aprovizionare cauzate de sancțiunile impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei, transmite Reuters.

- Producția de alimente a scazut ingrijorator in ultimii ani și am ajuns sa depindem de importuri ca sa putem asigura consumul. Producem doar puțin peste jumatate din carnea de porc pe care o consumam și mai puțin de 35% din zahar. Nici cand vine vorba de lactate, oua, ulei, fructe sau legume nu scapam…