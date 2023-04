Stiri pe aceeasi tema

- Romania a produs, in ianuarie 2023, o cantitate de titei de 243.000 tone echivalent petrol (tep), cu 10.500 tep (-4,1%) mai mica fata de cea produsa in prima luna a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au ridicat, in ianuarie,…

- Romania a importat, in ianuarie 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 44.300 tone echivalent petrol (tep), cu 85,2% (-254.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie realitatea.net.Productia…

- Romania a produs, in primele 11 luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,676 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 171.900 tep (-6%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,958 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 21,9% (-550.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS),…

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…