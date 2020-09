Stiri pe aceeasi tema

- La ICDVV Valea Calugareasca, „albul romanesc” si „negrul vartos” au rezistat cel mai bine la seceta Nicoleta Dumitrescu Culesul viilor este in toi in cea mai cunoscuta zona viticola din Prahova – Valea Calugareasca, dar lipsa precipitatiilor a afectat destul de serios productia din acest an. Confirmarea…

- Guvernul liberal i-a uitat pe podgorenii vranceni care au fost practic excluși dintre cei care pot vinde vin pentru distilare in cadrul programului finanțat din fonduri europene pentru sprijinirea sectorului vitivinicol din Romania. Viticultorii acuza ca este „o golanie marca PNL” prin care sunt distruși…

- Deși Romania are una dintre cele mai mari suprafețe de cultivare a roșiilor, in acest an a devenit cel de-al treilea importator al UE, cumparand peste 45,3 tone de tomate proaspete, cea mai mare cantitate...

- Programul are un buget de 850 de milioane de lei, pentru aproximativ 34.400 de fermieri si o suprafata afectata de 1,16 milioane de hectare. Ionel Danca a anuntat, dupa sedinta de Guvern de luni, ca a fost adoptata ordonanta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru despagubirea…

- Viticultorii din Vrancea sunt in pragul disperarii! Desi asigura 20% din suprafata viticola a Romaniei, acestia se plang ca au ajuns aproape de faliment din cauza pretului extrem de mic oferit pentru un kilogram de struguri. Pret derizoriu pentru un kilogram de struguri de soi In lipsa interventiei…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat marti ca producția de grau a acestui an va fi cu circa 40% mai mica decat anul trecut, din cauza secetei. Producția medie la grau, recoltat in prezent in proporție de 89%, este de 2,9 tone la hectar, fața de 4,8 tone la hectar anul trecut, potrivit hotnews.ro.Ministrul…

- Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat marți ca, din cauza secetei, producția de grau a acestui an va fi cu circa 40% mai mica decit anul trecut, de 5,5 - 5,6 milioane tone, fața de 9 milioane de tone anul...

- In urma cu puțin timp, un apel la 112 anunța faptul ca la etajul doi al unui bloc situat pe str. Cuza Voda din Focșani, doi copii au ramas blocați in casa. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea mama celor doi copii a sunat la 112 dupa ce, atunci cand a revenit acasa, a constatat ca ușa […] Articolul…