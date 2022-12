Daca rezervele neexploatate de gaze naturale inca exista, iar producția anuala din prezent ne asigura 80-90% din necesarul de consum, nu același lucru se intampla cu rezervele de petrol. In fiecare an, producția de țiței autohton scade, ca urmare a micșorarii rezervelor disponibile din sol prin declin natural. Astfel, in primele noua luni ale anului trecut producția s-a ridicat la 2,34 milioane tone echivalent petrol (tep), iar in aceeași perioada din 2022 producția a fost de 2,19 milioane tep, cu 6,3% mai mica, conform datelor INS. Importurile din perioada precizata de anul acesta s-au ridicat…