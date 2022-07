Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, la acest moment, "seceta pedologica s-a cuibarit in Romania", iar "daca nu ploua s-ar putea ca maine sa fie rau". "Am spus de fiecare data ca voi comunica. In momentul in care am primit aceasta…

- ​Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a…

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern.…

- Vrancea, Galati si Buzau se numara printre judetele din Romania cele mai afectate de seceta, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi masuri de sprijin pentru fermieri, a declarat ministrul Petre Daea miercuri, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern.

- ”Actul raspunderii guvernamentale m-a indemnat sa folosesc prima secunda de timp pentru a vedea la fata locului ce se intampla. Motiv pentru care, dupa indeplinirea formala a actului constitutional de a depune juramantul (..) spuneam ca este necesar sa vad la fata locului ce se intampla, stiind ca in…

- Petre Daea, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Agriculturii, agreata deja de premierul Nicolae Ciuca, va fi investit in funcție vineri, la pranz. Prim-ministrul Romaniei a transmis inca de joi Administrației Prezidențiale propunerea de numire a lui Petre Daea in funcția de ministru al Agriculturii…

- Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca in acest domeniu toate proiectele sunt prioritare, iar „unele sunt vitale”. Intrebat, la finalul Comitetul Politic National al PSD, care vor fi prioritatile sale, Daea a aratat ca acestea vor fi prezentate intr-o conferinta de presa care…