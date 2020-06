Stiri pe aceeasi tema

- Productia de miere va fi compromisa in acest an, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, si in mod sigur va fi mai redusa cu 15-20% fata de anul trecut, insa pretul mierii nu va creste, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea. "Anul…

- Apicultorii romani spun ca vremea nefavorabila va duce la compromiterea producției de miere in acest an, dar chiar și așa, prețurile nu vor fi majorate, scrie Agerpres.Productia de miere va fi compromisa inacest an, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, si in mod sigur vafi mai redusa cu…

- Apicultorii romani cer autoritatilor acordarea unui sprijin financiar de 10 euro/familia de albine pentru compensarea pierderilor din sector, avand in vedere ca fenomenele meteo nefavorabile au compromis in acest an productia de miere. "Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) fost informata…

- Productia de cirese obtinuta anul acesta de o societate din judetul Tulcea va fi cu aproape 20% mai mica decat cea de anul trecut, din cauza secetei si a inghetului de primavara, a declarat, pentru AGERPRES, directoarea unitatii pomicole din orasul Isaccea, Oana Burghelea. Ea a afirmat ca societatile…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, dar cu toate acestea Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial de grau, au declarat luni…

- In aceste conditii, productia de miere se anunta redusa in 2020, astfel ca sprijinul financiar acordat de Ministerul Agriculturii este binevenit. Una dintre cele mai grele situatii a fost semnalata in Salaj, judet in care stuparii ca fluctuațiile mari de temperatura din primavara acestui an, seceta…

- Prețul atat de scazut al petrolului pe piețele americane este un semn prost pentru economia globala, spune Virgil Popescu, ministrul Economiei. Intr-o intervenție telefonica la Digi24, ministru Economiei spune ca in Romania se lucreaza la capacitatea normala a sondelor pentru ca necesarul țarii e asigurat,…

- Apicultorii tulceni se confrunta, pentru al doilea an consecutiv, cu problema secetei, iar pandemia de coronavirus accentueaza situatia deosebita in care se afla apicultura, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele filialei teritoriale a Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA), Cristian Livinschi.…