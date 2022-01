Producția de mașini din România a scăzut în 2021 cu 4% Anul trecut, Dacia și Ford au construit, in uzinele din Romania, un total de 420.755 de mașini. Dintre acestea, 257.405 au fost modele Dacia, iar restul de 163.350 au fost exemplare Ford. Potrivit datelor oferite de ACAROM, nivelul de producție a scazut cu 3.96% fața de cel din 2020. Industria producatoare de mașini din Romania, la fel ca și in cele mai multe țari, a fost afectata profund de pandemia de coronavirus și, mai ales, de catre lipsa de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

