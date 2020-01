Stiri pe aceeasi tema

- Productia de energie a scazut in primele 11 luni ale acestui an cu 7,9%, o evolutie in declin semnificativ consemnand si exportul de energie electrica, cu 39,5%, in timp ce consumul populatiei a urcat cu 22,5% potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.In perioada…

- Intr-o perioada de 10 ani, Romania a pierdut peste 2.800 de biblioteci. Așa a ajuns la 9.479 de biblioteci in 2018, o scadere cu 22% fața de 2009, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Numarul cititorilor care merg la biblioteca a scazut și el cu peste un sfert, de la 426 de mii…

- Resursele de energie primara au crescut cu 2%, in primele zece luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,2%, fata de aceeasi perioada din 2018, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise joi AGERPRES. Principalele resurse de energie primara…

- Resursele de energie primara au crescut cu 2%, in primele zece luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,2%, fata de aceeasi perioada din 2018, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise joi AGERPRES.Principalele resurse de energie primara in…

- Productia interna de energie a insumat 15,02 milioane tep, in primele noua luni, in scadere cu 3% (498.000 tep) fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.Citește și: Deputata exclusa din PSD 'da…

- Productia interna de energie a insumat 15,02 milioane tep, in primele noua luni, in scadere cu 3% (498.000 tep) fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Importul a fost de 11,12 milioane tep, mai mare cu aproape…

- Unitatile de procesare au colectat in luna septembrie 2019 de la exploatatiile agricole si centrele de colectare o cantitate totala de lapte de vaca de 87.975 tone, in scadere cu 0,9% (827 tone) fata de septembrie 2018, cand s-au colectat 88.802 tone de lapte, informeaza luni Institutul National…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns la 12,045 miliarde de euro in primele noua luni din acest an, fiind mai mare cu 2,089 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie - septembrie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.Conform…