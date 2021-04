Stiri pe aceeasi tema

- Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie-28 februarie 2021, au totalizat 5,32 milioane de tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 487.700 tep fata de perioada similiara din 2020. Productia interna a insumat 3 milioane tep, in scadere cu 266.400 tep fata de perioada corespunzatoare…

- “Preturile de consum in luna martie 2021 comparativ cu luna martie 2020 au crescut cu 3,1%. Rata anuala calculatpa pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (aprilie 2020– martie 2021) fata de precedentele 12 luni (aprilie…

- Cuantumul taxelor si impozitelor incasate de la populatie si agenti economici in primul trimestrul al acestui an este aproape dublu fata de perioada similara a anului trecut, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Potrivit edilului, la 31 martie, colectarea…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 235.800 de tone echivalent petrol, fiind cu 17,8% (51.100 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor INS. In perioada mentionata, Romania a importat 15.300 tep carbune net, cu 25.100 tep (62,1%)…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 235.800 de tone echivalent petrol, fiind cu 17,8% (51.100 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a…

- Producția Dacia de la Mioveni a scazut, in primele doua luni ale acestui an, cu peste 20% fața de perioada similara a anului trecut. Asta in timp ce la Ford scaderea a fost mai mica de 10%, arata datele ACAROM. Per total, la Dacia au fost produse aproape 40.000 de mașini, iar la Ford, peste 37.000.…

- Producția de autoturisme din Romania a continuat sa scada și in februarie. In luna februarie 2021, au fost produse in Romania un numar de 39.348 autoturisme, o scadere de -18.09% fata de februarie 2020 respectiv 48.038 unitati. Dintre acestea 20.179 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni…

- "In luna ianuarie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,3% fata de luna decembrie 2020. In luna ianuarie 2021, comparativ cu luna ianuarie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,1%",…