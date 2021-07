Producţia de iPhone va fi afectată de criza cipurilor In ciuda stocurilor pe care si le-a facut, tocmai pentru a se pune la adapost de criza cipurilor, Apple nu va scapa, in cele din urma, de aceasta problema, care ii va afecta vanzarile. In conferinta cu investitorii, legata de rezultatele financiare ale ultimului trimestru, seful companiei, Tim Cook, a punctat faptul ca se asteapta ca in T3, dar, mai ales, in T4, productia si vanzarile de iPhone sa fie afectate de criza cipurilor. In cazul Apple, problema nu loveste chipset-urile gadgeturilor companiei, ci cipurile pentru functiile obisnuite, precum cele pentru functionarea ecranelor sau decodare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe ansamblu, vanzarile Apple au crescut cu 36%, comparativ cu trimestrul trei al anului trecut, la 81,41 miliarde de dolari. Apple nu a publicat estimari trimestriale oficiale, pentru a sasea oara consecutiv, si nu a facut acest lucru de la debutul pandemiei de Covid-19. Compania a realizat rezultate…

- Coca-Cola (KO) și rivalul sau tradițional, PepsiCo (PEP), au inregistrat rezultate impresionante in al doilea trimestru, vanzarile in restaurante fiind din nou in plina creștere dupa un an dificil din cauza pandemiei. Ambele companii beneficiaza de relaxarea restricțiilor și și-au imbunatațit previziunile…

- Apple a solicitat furnizorilor sa produca anul acesta 90 de milioane de unitați din noua generație de iPhone ce va fi lansata la toamna, dupa ce în ultimii ani cifra a fost în jurul a 75 de milioane, scrie Bloomberg. Sunt semne ca Apple se așteapta la o cerere mai mare pentru noua generație…

- Actiunile Microsoft au crescut, marți, cu 1,1%, astfel incat capitalizarea companiei a depașit 2.000 de miliarde de dolari, scrie Reuters. Și titlurile Apple, Facebook si Amazon s-au majorat cu peste...

- Chiar daca producția de cireșe le aduce mulți bani fermierilor romani, aceștia se confrunta cu probleme majore in ultima perioada. Mai mulți producatori s-au vazut nevoiți sa recurga la masuri extreme dupa ce și-au dat seama ca pot sa aiba pierderi uriașe in aceasta perioada. Ce probleme au fermierii…

- Atat giganții tehnologici cat și companii auto de pe trei continente simt ca se inrautațește penuria de semiconductori și reduc vanzarile și producția. Honda Motor a spus ca va opri producția la trei fabrici din Japonia timp de șase zile luna viitoare. BMW a semnalat ca va intrerupe producția de autoturisme…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- Vânzarile de smartphone-uri au crescut în lume cu 25%, pâna la aproape 350 de milioane de unitați, dar trebuie ținut cont ca se face comparația cu primele trei luni din 2020, când piața s-a prabușit din cauza pandemiei. O mare schimbare ține de faptul ca Huawei, care ani de zile…