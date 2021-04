Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile locuințelor au inregistrat o evoluție ușor negativa in februarie. Suma medie ceruta la nivel național pentru un apartament s-a redus cu 0,2%. Evoluția prețurilor a fost, in schimb, pozitiva in Brașov, Constanța și Timișoara. Potrivit imobiliare.ro, in februarie suma medie solicitata…

- ”In trimestrul IV 2020, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.600, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,73%, in scadere cu 0,08 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2019, rata locurilor…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 35.600, in trimestrul IV 2020, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS), noteaa news.ro. ”In trimestrul IV 2020, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.600, in scadere cu 3.800…

- In anul 2020, comparativ cu anul 2019, Produsul intern brut s-a redus cu 3,9%, deși in trimestrul IV 2020 a fost, in termeni reali, mai mare cu 5,3%1 comparativ cu trimestrul anterior al anului trecut, anunța Institutul Național de Statistica (INS). „Produsul intern brut in trimestrul IV 2020…

- Grupul BRD a obtinut un profit net de 963 de milioane de lei in 2020 fata de 1,499 miliarde de lei in 2019, in scadere cu 35,7%, potrivit unui comunicat al bancii transmis Bursei de Valori Bucuresti. Conform sursei citate, banca a incheiat anul trecut cu un profit de 951 milioane de lei, fata de 1,528…

- Nuclearelectrica a incheiat cu Engie Romania un contract in valoare de 250,581 milioane lei, pentru vanzarea de energie electrica angro, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Perioada de livrare a energiei va fi 1 iulie - 31 decembrie 2021. Societatea Nationala Nuclearelectrica…

- Nuclearelectrica a incheiat cu E.ON Energie Romania un contract in valoare de 238,853 milioane lei, pentru vanzarea de energie electrica angro, conform unui raport remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES. Perioada de livrare a energiei va fi 1-28 februarie 2021.…

- Grupul OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, si-a majorat productia de petrol si gaze la nivelul dinaintea pandemiei Grupul austriac OMV si-a majorat productia de petrol si gaze naturale in ultimul trimestru al anului trecut, care a ajuns din nou la nivelul de la inceputul anului 2020 dupa doua trimestre…