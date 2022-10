Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a instalat panouri fotovoltaice in 110 statii de alimentare OMV si Petrom din Romania, in cadrul unui program de investitii care a insumat circa 3 milioane de euro, pana in prezent. Pana la sfarsitul anului curent, numarul…

- Pensia medie lunara a fost de 1.851 lei in trimestrul doi, in creṣtere cu 0,3% faṭa de trimestrul precedent, arata datele publicate marti de INS, potrivit carora numarul pensionarilor a scazut cu 21.000.

- OMV Petrom, al doilea mare producator de gaze naturale din Romania dupa Romgaz, si-a previzionat pentru anul acesta o reducere a productiei de circa 10% ceea ce reprezinta un semn de ingrijorare, mai ales pentru o iarna atat de dificila cum se anunta cea din 2022, potrivit Mediafax. Fii la…

- Productia interna de energie a Romaniei s-a diminuat cu 8%, in primele sase luni ale anului, iar cererea de energie a scazut cu 5%, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a inregistrat in primul semestru al acestui an o productie totala de hidrocarburi de 16,26 barili echivalent petrol, in scadere cu 0,25% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor preliminare publicate miercuri la Bursa de Valori…

- In perioada 1.I-31.V.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,5%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,4% fața de perioada 1.I-31.V.2021. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.V.2022, au totalizat 13627,3 mii tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351,3 mii…