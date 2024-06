Stiri pe aceeasi tema

- Productia de gaze naturale a Gazprom Group s-a redus anul trecut cu 13% și a ajuns la nivelul scazut record de 359 miliarde metri cubi (bcm), de la 412,94 bcm in 2022, se arata in raportul anual al companiei ruse de stat, publicat luni, transmite Reuters.

- Tesla va concedia peste 10% din cei 140,473 de angajati ai companiei la nivel global, potrivit unei note interne redactata de Elon Musk, scrie Reuters, potrivit zf.ro. „Pe masura ce ne adaptam activitatea pentru urmatoarea etapa de crestere, trebuie sa ne uitam la fiecare aspect al companiei din perspectiva…

- Bitcoin a scazut sambata la ora 21:00 GMT cu 7,9%, pana la 61.842 de dolari, pierzand 5.308 dolari fața de inchiderea precedenta, potrivit Reuters.Bitcoin, cea mai mare și cea mai cunoscuta criptomoneda din lume, a scazut cu 16,2% de la maximul anului, de 73.

- Euro a coborat la cel mai scazut nivel din acest an, in conditiile in care Banca Centrala Europeana pare sa reduca dobanzile inaintea Rezervei Federale, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Microsoft (MSFT.O), va vinde aplicația de chat și video Teams separat de produsul Office la nivel global, a anunțat luni gigantul tehnologic american, la șase luni dupa ce a desparțit cele doua produse in Europa in incercarea de a evita o posibila amenda din partea autoritaților europene, transmite…

- Cea mai mare macara operationala de pe Coasta de est a SUA s-a inaltat vineri deasupra portului din Baltimore, gata sa inceapa curatarea resturilor podului Francis Scott Key la cateva zile dupa ce a fost lovit de un cargobot, transmite Reuters, informeaza News.ro. Macaraua Chesapeake 1000 – o macara…

- Rusia a crescut importurile de benzina din Belarus, in martie, pentru a preveni riscul penuriei pe piața sa interna din cauza reparațiilor la rafinariile rusești atacate cu drone de catre Ucraina, au declarat miercuri patru surse industriale și comerciale, relateaza Reuters.