- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceastE diminea:E, la o fabricE de mase plastice din Grecii de Jos, jude:ul Ialomi:a. FlEcErile mistuitoare s-au intins rapid, amenin:and casele din apropiere. Pompierii intervin chiar in acest momente, pentru a stinge vEpaia.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, miercuri, ca pe santierul Autostrazii Campia Turzii-Targu Mures, intre orasele Tarnaveni si Iernut, a fost descoperit un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Grecii au fost salvati de UE de la faliment. A fost un proces dur si uneori nedrept. Dar nu a existat alternativa. De marti, incepe un nou experiment. Timp de opt ani, UE a dat dovada de o solidaritate enorma si a aratat ca impreuna pot fi realizate lucruri uimitoare. Sanitizarea finantelor…

- Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Ministerul Transporturilor intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou."Avem o situatie care dureaza de mai bine de un an: trebuie sa angajam 700 de oameni pentru siguranta circulatiei. Asa cum a…

- Un incendiu puternic de vegetatie a izbucnit luni intr-o zona situata la periferia capitalei Greciei, Atena, determinandu-i pe localnici sa isi paraseasca locuintele, din cauza norului gros de fum care a acoperit orasul, informeaza Reuters. Dealul Acropole si templul Parthenon, acoperite de un nor negru…

- Producția de vin este pusa in pericol de vremea extrema din acest an, cercetatorii vorbind chiar despre scaderi cu 30% fata de anul trecut la recolta de struguri. Trei mari zone viticole din tara au fost afectate de schimbarile climatice.

- FC Botoșani a suferit o infrangere drastica in cantonamentul din Austria, 0-5 cu Olympiakos, locul 3 in ultimul sezon din Grecia. Moldovenii au rezistat doar 40 de minute in disputa cu Olympiakos: Guerrero a deschis scorul in minutul 41, stabilind scorul pauzei. Grecii s-au dezlanțuit dupa pauza și…

- Productia de miere este in pericol si in acest an. Nu pentru ca nu sunt flori, ci din cauza caldurii. Rapita si salcamii au inflorit in acelasi timp si nu au rezistat prea mult. Apicultorii au fost nevoiti sa mute albinele foarte des, asa ca insectele nu au avut mult timp la dispozitie pentru recoltare.…