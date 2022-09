Producţia de energie fotovoltaică a atins un nivel record în Uniunea Europeană. Ce cantitate de gaze importate a fost evitată Energia din panouri fotovoltaice a reprezentat 12% din electricitatea produsa in Uniunea Europeana in aceasta vara, arata un raport publicat joi, 7 septembrie, de think-tank-ul Ember. Acest lucru a permis UE sa evite importul a 20 de miliarde de metri cubi de gaze, la un potențial preț de 29 de miliarde de euro. In intervalul mai - august, productia de energie fotovoltaica a atins 99,4 Terawati ora (TWh), cu un sfert mai mult decat in aceeasi perioada a lui 2021, cand ponderea energiei fotovoltaice in productia de electricitate europeana a fost de 9% la o productie de 77,7 TWh,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

