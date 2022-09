Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca Agentia Nationala de Reglementare in Energie a estimat impactul schemei de compensare a facturilor de energie la 16 miliarde de lei. „Eu am vazut o estimare, data pe surse, a celor de la ANRE de 40 miliarde și…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa se indreapta anul acesta spre cea mai lunga serie de cresteri saptamanale, intensificand presiunile asupra gospodariilor si companiilor si amenintand sa impinga economiile in recesiune, transmite Bloomberg.

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…

- PSD repara ceea ce guvernarile de dreapta au distrus in perioada 2019-2021 in agricultura romaneasca. Dupa numeroasele masuri si investitii implementate de guvernarea social-democrata in perioada 2017 – 2019 (acordarea la timp si integrala a subventiilor, refacerea si extinderea sistemului de irigatii…

- Productia interna de energie a Romaniei s-a diminuat cu 8%, in primele sase luni ale anului, iar cererea de energie a scazut cu 5%, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

- In Spania, anul 2022 este deja cel mai devastator an in ceea ce priveste incendiile forestiere de la debutul masuratorilor. In primele sapte luni ale anului, flacarile au distrus mai mult de 197.000 de hectare de padure, a relatat postul public de televiziune RTVE, citand observatiile realizate de sistemul…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu peste 3.000 de miliarde de dolari (11%) in perioada aprilie 2021 - martie 2022, atingand un nou nivel record de 35.200 de miliarde de dolari, reiese din analiza globala PwC "Top 100 companii conform capitalizarii de…