Stiri pe aceeasi tema

- Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. In 2023, productia de energie din aceste surse ar urma sa se…

- Importurile de titei s-au ridicat, in perioada mentionata, la 1,272 milioane tep, fiind cu 3.500 tep (0,3%) mai mici fata de cele din anul precedent, scrie Agerpres. Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES. Importurile…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep. Producția de țiței a țarii noastre a fost cu 4,6% mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat,…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 500.400 tone echivalent petrol (tep), cu 16,9% (72.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- ”Ma bucura ca exista interes pentru a primi finantare, din PNRR, pentru proiecte de productie de energie din surse regenerabile (eolian si solar), cu un buget de 457.700.000 euro. Astazi erau 800 de conturi validate pe platforma dedicata”, a anuntat, marti, ministrul energiei, intr-o postare pe Facebook. …