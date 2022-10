Producția de energie, cu frâna trasă. Se importă masiv! Ieri, Romania a ajuns sa importe energie electrica, la ore de varf, in cantitate de peste 800 MW. Și asta in condițiile in care producția pe carbune aproape s-a injumatațit in ultima luna, iar regenerabilele livreaza tot mai anemic energie in sistem. Sindicaliștii din sectorul energetic susțin ca se merge in mod deliberat pe o […] The post Producția de energie, cu frana trasa. Se importa masiv! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația este grava pentru fermierii din Romania, in special in zootehnie, in sectorul creșterii animalelor. Asociațiile de fermieri au adresat o scrisoare deschisa in care explica problemele cu care se confrunta, pe langa seceta și bolile animalelor, care le-au micșorat numarul de animale, și cu facturile…

- Situația este grava pentru fermierii din Romania, in special in zootehnie, in sectorul creșterii animalelor. Asociațiile de fermieri au adresat o scrisoare deschisa in care explica problemele cu care se confrunta, pe langa seceta și bolile animalelor, care le-au micșorat numarul de animale, și cu facturile…

- Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și director executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – PRIMER, avertizeaza ca ordonanța de urgența pe energie va avea un efect catastrofal asupra fabricilor. Odata cu eliminarea plafonarii prețurilor la energie pentru marii contribuabili,…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat de produse chimice din Romania, a anuntat inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei Borzesti pe o perioada de 14 zile, incepand de astazi, din cauza preturilor marila energie electrica si gaze,

- Productia industriala din Romania a scazut, in luna iunie, atat comparativ cu luna anterioara, cu 4,7%, cat si cu aceeasi perioada din anul anterior, cu 2%, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022,…

- Romania și-a vandut toata producția de energie pe 2022: Prețurile la care s-a vandut, de zece ori mai mici decat cele la care se cumpara acum Romania și-a vandut toata producția de energie pe 2022: Prețurile la care s-a vandut, de zece ori mai mici decat cele la care se cumpara acum Romania și-a vandut…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania și-a vandut intreaga producție de energie electrica pentru acest an, așa ca statul roman trebuie sa cumpere energie ca sa asigure necesarul de consum. Mai mult, prețurile la care s-a vandut energia sunt de zece ori mai mici decat cele la care se cumpara…

- Scade producția de energie la CEO. Complexul Energetic Oltenia(CEO) produce mai puțina energie electrica. In ultimele zile, termocentralele din Oltenia au produs mai puțin curent electric. Sistemul Energetic Național s-a axat mai mult pe energia nucleara, care a funcționat din plin. Este resimțita lipsa…