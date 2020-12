Guvernele lumii vor produce in 2030 o cantitate de carbune, petrol si gaze cel putin dubla fata de cea care ar fi in concordanta cu limitarea incalzirii globale, au anuntat miercuri Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si grupuri de cercetare in cel mai recent semnal de alarma privind schimbarile climatice, informeaza Reuters. Unii dintre cei mai importanti producatori de combustibili fosili din lume, inclusiv Australia, China, Canada si Statele Unite, se afla printre statele care au in plan cresteri majore in aprovizionarea cu combustibili fosili.

In baza Acordului de la Paris din 2015,…