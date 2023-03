Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a condamnat doi inculpati la trei ani si jumatate intr-o colonie cu regim strict pentru actiuni de sabotare a cailor ferate intr-o regiune limitrofa Ucrainei, primele condamnari pentru sabotaj de la inceputul invaziei Rusiei, au relatat marti media ruse, citate de Reuters. Fii…

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa susțina marți un discurs in care sa stabileasca obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse in Ucraina. Discursul vine cu 3 zile inainte sa se implineasca un an de la declanșarea invaziei și la o zi dupa ce președintele american Joe Biden a facut…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa procedeze pentru achizitiile de munitii la fel cum a procedat pentru vaccinul impotriva coronavirusului, transmite Reuters. La Conferinta de Securitate de la Munchen, sefa executivului european a…

- Rusia isi va reduce productia de petrol in luna martie cu 500.000 de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 5% din productia sa de titei, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, dupa ce Occidentul a impus plafoane de pret pentru petrolul si produsele petroliere exportate de Rusia, transmite…

- Livrarea tuturor tipurilor de armament pentru forțele ruse va creste semnificativ in acest an, ceea ce ii va ajuta pe soldați sa provoace Ucrainei „o infrangere zdrobitoare” a afirmat, joi, fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, potrivit Reuters.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat joi ca societatile ruse producatoare de armament isi vor spori „semnificativ” livrarile anul acesta pentru a ajuta trupele ruse sa provoace Ucrainei o „infrangere zdrobitoare”, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Fortele noastre armate primesc cu regularitate…

- O persoana si a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit duminica un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters citat de Agerpres.roConform informatiilor actualizate, o persoana…

- Ucraina a exportat aproape 23,6 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 33,5 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii, transmite Reuters.…