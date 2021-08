Productia de cereale a depasit, pana la aceasta data, 15 milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „Am vazut in urma cu doua saptamani ratingul exceptional pentru recolta agricola din 2021 care s-a acordat Romaniei de catre acest grup – GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative), care practic confirma rezultatele obtinute de catre fermierii romani acum la incheierea campaniei la culturile insamantate in toamna.…