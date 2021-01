Stiri pe aceeasi tema

- Productia de cartofi obtinuta in 2020 a trecut usor de doua milioane de tone, insa a consemnat o scadere fata de anul precedent cu aproape 21%, cand a totalizat 2,62 milioane de tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), relateaza Agerpres.

- Productia de oleaginoase a Romaniei - floarea soarelui, rapita si soia - obtinuta in 2020 a totalizat 2,78 milioane de tone, seceta extrema care a afectat suprafete agricole extinse din tara diminuand recolta cu aproape 42% fata de 2019, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Producția de cereale a Romaniei a scazut in acest an aproape la jumatate fața de 2019, din cauza secetei extreme care a distrus culturile Productia totala de cereale boabe a Romaniei a scazut in acest an la aproape jumatate fata de 2019, din cauza secetei pedologice extreme care a afectat unele zone…

- Productia totala de cereale boabe a Romaniei a scazut in acest an la aproape jumatate fata de 2019, din cauza secetei pedologice extreme care a afectat unele zone agricole din tara, totalizand totalizand putin peste 17 milioane de tone, potrivit datelor operative furnizate de Ministerul Agriculturii…

- Anul acesta suprafata reala irigata, nu cumulata, a fost de 508.000 hectare, desi am fi vrut sa avem macar cele doua milioane de hectare afectate de seceta protejate prin irigatii, dar atat s-a putut, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian…

- Romania iriga acum nici 30 la suta din suprafața arabila, deși necesarul este de minim 3 milioane de hectare. Așadar, in vara lui 2020 irigațiile au fost in mod evident o fata Morgana, dar proporțiile secetei au fost biblice. Potrivit situațiilor prezentate de ANIF suprafața pregatita la nivel de țara…