- Productia de cartofi obtinuta in 2020 a trecut usor de doua milioane de tone, insa a consemnat o scadere fata de anul precedent cu aproape 21%, cand a totalizat 2,62 milioane de tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), relateaza Agerpres.

- Productia totala de cereale boabe a Romaniei a scazut in acest an la aproape jumatate fata de 2019, din cauza secetei pedologice extreme care a afectat unele zone agricole din tara, totalizand totalizand putin peste 17 milioane de tone, potrivit datelor operative furnizate de Ministerul Agriculturii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta autorizarea sumei de peste 6,37 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in urma cererilor depuse in luna octombrie si aferente serviciilor prestate in luna septembrie si in trimestrul III. Potrivit…

- Veniturile bugetului se diminueaza, pe sold, cu suma de 5,212 miliarde lei, iar cheltuielile cu 683,6 milioane lei. Deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majoreaza cu suma de 4,529 miliarde lei.Conform notei de fundamentare:Mai mulți bani • Ministerul Muncii…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- ”In sedinta de Guvern din data de 8 octombrie 2020 a fost adoptata Hotararea pentru modificarea art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. ​Prin prezentul act normativ se suplimenteaza valoarea totala maxima a ajutorului de…

