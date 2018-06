Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carne de bovine, ovine si caprine a fost pe crestere in aprilie 2018, fata de luna precedenta, in timp ce productia de carne de porc si de pasare s-a diminuat in perioada analizata, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica /INS/. Comparativ cu aprilie 2017,…

- Aproape 40% din populatia Romaniei traieste in risc de saracie. Tara noastra ocupa un loc fruntas la nivel european, clasandu-se in urma Bulgariei, unde problemele privind saracia si excluziunea sociala sunt mai mari decat la noi. Datele se desprind din cel mai recent raport al Institutului National…

- In trimestrul I 2018, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,20%, in crestere cu 0,07 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Numarul locurilor de munca vacante a fost de 58,4 mii, mai mult cu 3,7 mii locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National…

- Productia industriala a crescut cu 4,9% in T1/2018, dar dinamica anuala in T1/2018 a inregistrat cel mai redus ritm din trimestrul al patrulea din 2016, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). „Aceasta evolutie confirma faza de maturitate a ciclului investitional din…

- In luna martie 2018, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole si centrele de colectare de catre unitatile procesatoare a crescut cu 16,4% fata de luna februarie 2018 și cu 4,8% fata de luna martie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele doua luni din 2018, 753.200 tone echivalent petrol, fiind cu 8,7% (71.400 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost 3.569 de lei, in trimestrul IV 2017, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.061 lei lunar pe o gospodarie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…