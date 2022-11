Stiri pe aceeasi tema

- Productia nationala de autoturisme a crescut cu 27,7%, in primele zece luni ale anului, fata de intervalul similar din 2021, pana la 425.423 de unitati, arata datele centralizate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate marti. Fii la curent cu cele mai noi…

- Numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania, in primele zece luni ale anului, a ajuns la 105.817 unitati, in crestere cu 8,19% fata de acelasi interval din 2021, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Constructorilor…

- Cele mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), arata ca producția din țara noastra a crescut cu 21.2% in primele 9 luni ale anului curent, fața de aceeași perioada din 2021. Pana acum, au fost produse 381.971 de mașini. Dintre acestea, Dacia a produs…

- Romania a importat, in primele sapte luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,301 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 17,3% (-271.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Romania se situeaza, in primele opt luni ale anului, pe poziția 13 in UE, cu un volum de 83.349 autoturisme noi inmatriculate, in creștere cu 5,8% comparativ cu ianuare-august 2021, anunța ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania si ACEA. In luna august, inmatricularile de autoturisme…

- In perioada iulie – august a.c. au fost asamblate la uzinele Ford și Dacia din Craiova și Mioveni 61.634 de mașini. Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a dat publicitații raportul privind producția de mașini a Romaniei in lunile iulie și august. Conform datelor agregate de ACAROM,…

- In lunile iulie și august 2022 au fost produse in Romania 61.634 autoturisme, ceea ce reprezinta o creștere de 24.82 % fața de perioada similara din 2021, respectiv 49.375 unitați, transmite Asociația Constructorilor de Automobile (ACAROM). Dintre acestea 34.153 de unitați au fost produse in uzina Dacia…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut in Romania cu 5,08%, in primele opt luni ale acestui an, comparativ cu acelasi interval din 2021, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Constructorilor de Automobile…