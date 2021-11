Producția de autoturisme din România, în scădere Romania a produs, in primele zece luni ale anului, 333.179 de autoturisme, in scadere cu 6,54% fața de aceaași perioada a anului trecut, informeaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania. Productia de autoturisme in Romania a ajuns la un volum de 333.179 de unitati, in primele zece luni ale anului, in scadere cu 6,54% fata de intervalul similar din 2020, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate marti. Conform datelor centralizate, dintre cele 333.179 de autoturisme produse la nivel national din ianuarie pana in octombrie 2021, un numar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

