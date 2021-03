Producția de autoturisme din România a continuat să scadă și în februarie Producția de autoturisme din Romania a continuat sa scada și in februarie. In luna februarie 2021, au fost produse in Romania un numar de 39.348 autoturisme, o scadere de -18.09% fata de februarie 2020 respectiv 48.038 unitati. Dintre acestea 20.179 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 19.193 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova, anunța ACAROM, Asociația Constructorilor de Autoturisme din Romania. Productia de autoturisme in Romania in primele doua luni ale anului 2021 se situeaza la un volum de 77.173 unitati, o scadere de -15.29% fata de perioada similara din… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

